Urban Nature, eventi anche a Biella

Sensibilizzare i cittadini e i municipi alla presenza e al valore del verde in città, tutelarlo, incrementarlo, riscoprirlo. Questi gli obiettivi di "Urban Nature", la festa della Natura in città promossa dal WWF Italia, che torna per la sua VIII edizione con centinaia di appuntamenti in tutto il Paese, fino al gran finale di sabato 28 e domenica 29 settembre in cui si terrà l'evento nazionale a Roma.

L'edizione 2024 torna con 3 grandi progetti: la manifestazione nelle piazze per supportare il WWF, oltre 150 eventi in tutta Italia e il contest per le scuole. Il 28-29 settembre e saremo inoltre presenti in più di 1.700 piazze italiane dove potrai ritirare una piccola pianta di Erica e sostenere i progetti dedicati a tutelare e aumentare il verde nelle città italiane. Grazie alla raccolta fondi potrete aiutare il WWF a supportare progetti di educazione al valore della natura negli spazi urbani per il nostro benessere e la nostra sicurezza, e per la lotta al cambiamento climatico e al dissesto idrogeologico; e supportare progetti nelle città e nelle oasi WWF per espandere e rafforzare la natura nelle aree urbane a beneficio soprattutto dei più giovani e dei più anziani.

La lista delle piazze e degli eventi in tutta Italia la potete trovare qui: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/urban-nature-2024/ A Biella, l'evento è organizzato da WWF Oasi e Aree protette Piemontesi ETS e dal Giardino Botanico di Oropa nell'ambito delle Giornate Micologiche 2024 al Parco Burcina, alla cui pagina rimandiamo per i dettagli, mentre qui ci si può iscrivere al Bioblitz di domenica pomeriggio: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/urban-nature-2024/nel-regno-dei-funghi-giornate-micologiche/