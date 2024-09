Tagli alle linee Atap, Ferraris: “Scelta obbligata in base ai fondi che ci vengono assegnati”

“Su 536 corse giornaliere che attraversano il Biellese – spiega il presidente Atap Vincenzo Ferraris - ne tagliamo 20 che girano praticamente vuote, non hanno utenza, se non bassissima. Parliamo di un'utenza media da uno ai tre utenti.”

Dietro al ridimensionamento c'è l'adeguamento alle linee dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, puntualizza Ferraris: “Il fatto è che noi istituiamo le corse basandoci sui fondi che ci vengono assegnati. É chiaro che se ne avessimo di più, potremmo mantenere tutte quelle in essere, ma in una logica di costi, diventa una scelta obbligata quella di fare un ragionamento, anche doloroso, sulle corse meno utilizzate. Probabilmente se la Regione operasse in una situazione di autonomia si potrebbero avere più fondi da dedicare a questo tema”.