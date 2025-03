Un centinaio di sindaci al Forum Regionale degli amministratori del Partito Democratico

Riceviamo e pubblichiamo:

Erano un centinaio provenienti da ogni provincia del Piemonte gli amministratori locali riuniti oggi a Torino per il Forum Regionale degli amministratori del Partito Democratico. “Un collegamento permanente con gli eletti nelle diverse amministrazioni, così da poter condividere informazioni e buone pratiche, coordinare attività su temi condivisi, sviluppare percorsi comuni” spiega il segretario regionale del Partito Democratico del Piemonte, Domenico Rossi.

“Gli amministratori locali sono uno dei punti di forza imprescindibili e riconosciuti del Partito Democratico del Piemonte e non solo. Donne e uomini, competenti e preparati, che condividono lo spirito di servizio. Questo Forum è uno spazio dedicato al confronto ma anche al sostegno, in particolare, di chi si mette al servizio delle piccole comunità” prosegue il segretario.

“Credo che il successo di partecipazione odierna confermi che ci sia bisogno di offrire sempre più strumenti a chi quotidianamente lavora sul territorio e per questo i diversi tavoli hanno lavorato anche per evidenziare come il partito può supportare e valorizzare l’impegno degli amministratori locali” dichiara Rossi.

“Oggi ai tavoli di lavoro del forum gli amministratori piemontesi del Partito Democratico delle città e dei piccoli comuni hanno lavorato fianco a fianco per avviare questo nuovo percorso: uno spazio autonomo in cui costruire il futuro delle nostre comunità” afferma Rita Rossa, responsabile enti locali nella segreteria regionale del PD.

“E’ stata l’occasione per raccogliere istanze, suggerimenti, bisogni dei territori attraverso sindaci e sindache, consiglieri e consigliere, amministratori e amministratrici. Non solo, questo primo incontro pone le basi e traccia la traiettoria del forum che deve diventare un luogo di scambio di buone pratiche e di idee ma anche un laboratorio di proposta politica” sottolinea Rossa, precisando che “proprio in questo momento storico c’è più bisogno di politica anche nell’attività amministrativa: conta amministrare bene, conta il modo in cui si amministra e in questo il Forum può essere un punto di riferimento per elaborare strategie, azioni e politiche condivise”.

“La giornata di oggi parte da un presupposto chiaro: amministrare significa costruire insieme il futuro delle nostre comunità. Il Forum regionale degli Amministratori è un'opportunità concreta per rafforzare il dialogo e mettere in rete competenze ed esperienze, per condividere intuizioni, strumenti e pratiche utili a rendere più efficace il nostro impegno quotidiano” rilancia il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

“I nostri territori sono il cuore del nostro impegno, ma non possono e non devono essere isolati: le sfide che affrontiamo – dall’inclusione alla transizione ecologica, passando per la protezione sociale – richiedono una visione più ampia, politiche comuni a livello nazionale e continentale, che hanno bisogno del lavoro di chi amministra i territori ed è in grado di raccogliere istanze e necessità, primo riferimento di cittadine e cittadini” precisa il primo cittadino.

“La politica locale ha il dovere di essere pragmatica, ma sempre guidata dai valori che sono il fondamento della nostra azione: giustizia sociale, partecipazione, tutela dei diritti. In questo quadro, credo che una piattaforma come il Forum possa svolgere il ruolo di punto di riferimento per chi ogni giorno si mette al servizio della propria comunità. Il nostro compito, anche attraverso giornate come quella di oggi, è diffondere una cultura della buona politica, capace di rispondere alle sfide di oggi e di domani con visione, responsabilità e passione” conclude Lo Russo.