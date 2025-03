Pichetto su Caliendo: "E' stato un riferimento importante sia per saggezza che per esperienza "

"Ricordo con affetto e stima il senatore Giacomo Caliendo, persona che ha profuso un autorevole impegno nelle istituzioni che ha rappresentato. La sua esperienza professionale, unita a grandi doti umane, lo ha portato ad essere un riferimento per la comunità politica di Forza Italia. In particolare sui temi della giustizia, la sua saggezza è stata virtù preziosa per tutti noi. Alla sua famiglia le più sincere condoglianze". Lo dichiara il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.