Fratelli d’Italia: Amedeo Paraggio presidente del Circolo Cittadino di Biella

Riceviamo e pubblichiamo:

Venerdì 28 marzo si è svolto con grande partecipazione un incontro pubblico di Fratelli d’Italia, durante il quale è stata ufficialmente annunciata la nascita del Circolo Cittadino di Biella. L'evento, che ha avuto luogo all'Agorà Palace, ha visto la presenza dell'onorevole e vicecapogruppo alla Camera, Augusta Montaruli, del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, del vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, del consigliere regionale Davide Zappalà, del segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Cristiano Franceschini, e del neo eletto presidente del Circolo Cittadino di Biella, Amedeo Paraggio.Durante l’incontro, Amedeo Paraggio ha ribadito l'importanza di costruire un partito radicato sul territorio e pronto a rispondere concretamente alle esigenze della cittadinanza: “Il mio obiettivo è rendere Fratelli d’Italia un punto di riferimento per chi cerca una politica credibile e concreta. Lavoreremo per essere una presenza costante nelle piazze, nei quartieri, nelle scuole, al fianco delle imprese e delle famiglie”, ha dichiarato Paraggio.

Cristiano Franceschini, Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia, ha sottolineato come la nascita del Circolo Cittadino di Biella rappresenti una risposta efficace alle esigenze del territorio, e ha aggiunto: “Il lavoro che stiamo portando avanti a Biella è strettamente legato alla buona azione del governo Meloni. Le misure che il governo sta attuando per migliorare la sicurezza, sostenere chi produce e aiutare le famiglie sono il motore che ci spinge ad agire con impegno e passione per le nostre comunità”.