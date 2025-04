Fdi in Regione, Favorevoli agli emendamenti a tutela della qualità e dell’eccellenza artigiana

Il Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale - presente questa mattina in III Commissione con il Capogruppo Carlo Riva Vercellotti, il vice Capogruppo Roberto Ravello ed i consiglieri Marina Bordese e Davide Zappalà - è favorevole agli emendamenti degli art.12 e 13 della l.r. 1/2009 presentati dalla Giunta.

Con questi emendamenti si intende riconoscere la qualità e l’eccellenza delle imprese artigiane che esprimono valori distintivi di tradizione e tipicità, di qualità nei processi produttivi, nei materiali impiegati e nel legame ai luoghi d’origine, di creatività, di innovazione, di sostenibilità ambientale, di formazione, di inclusione, oltre che di valorizzazione economica, culturale e sociale del territorio.

“Il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle imprese artigiane che hanno caratteristiche di qualità ed eccellenza - dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia - in possesso di riconoscimenti sulle indicazioni geografiche protette (IGP) di prodotti tipici artigianali, è sacrosanto e trova la Regione Piemonte attiva in modo concreto accanto ad imprenditori e lavoratori”.

“Occorre mettere in atto ogni possibile azione a favore di chi garantisce la qualità dei prodotti locali. La valorizzazione e la promozione della nostra produzione va in contro alle esigenze economiche e imprenditoriali dei territori e delle filiere e dei lavoratori in queste occupati, per la crescita ed il benessere dei territori”.

“L’emendamento all’art. 13 prevede in queste vitali attività di sostegno, il coinvolgimento attivo dei principali interlocutori quali gli enti locali, le confederazioni regionali artigiane e le loro articolazioni territoriali, le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, gli enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e consorzi di imprese”

“Il mercato e le trasformazioni che si prospettano, richiedono un sinergico gioco di squadra, la Regione saprà fare la sua parte, a difesa delle sue produzioni di qualità ed eccellenza e della sapienza artigiana che da sempre è riconosciuta e stimata nel mondo” concludono i consiglieri di Fratelli d’Italia.