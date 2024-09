Colto da un sospetto malore, soccorso un uomo in Valle Cervo (foto di repertorio)

Intervento di soccorso in alta Valle Cervo per un uomo colpito da un sospetto malore. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 20 settembre.

In breve tempo, è stato raggiunto dai sanitari del 118 e, dopo la prima assistenza, è stato caricato a bordo dell'elisoccorso, atterrato nel frattempo nel comune di Rosazza.

In seguito, è stato trasportato all'Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.