Grandi pulizie all'ex funicolare, è tornata come nuova. Maiolatesi: "Doveroso nei confronti della città" FOTO

Ieri giovedì 19 settembre e oggi venerdì 20 settembre c'era movimento all'ex funicolare a Biella, ora è come nuova: l'azienda incaricata è intervenuta sia sulle cabine, che nelle stazioni di monte e di valle per un profondo di intervento di pulizia.

Via le ragnatele dai vetri, dai travi e dai lampioni, pulizia del pavimento all'interno delle cabine, ai vetri stessi, agli zerbini.

"Abbiamo ricevuto davvero tante segnalazioni in merito alla situazione della ex funicolare - spiega l'assessore ai Trasporti Edoardo Maiolatesi che si è interessato della questione - . Nei giorni scorsi ho chiesto che intervenissero, successivamente sono andato io stesso a verificare che i lavori fossero stati fatti, non era così e abbiamo richiamato la ditta che finalmente è arrivata. Oggi l'impianto è come nuovo e mi sembra solo corretto e doveroso nei confronti della città e dei cittadini avere un ascensore pulito".

Il Comune si impegna a tenere l'impianto nello stesso stato: "La ditta una volta alla settimana svuoterà i cestini e si occuperà delle pulizie più immediate - conclude l'assessore - , e una volta al mese pulirà a fondo tutto come è stato fatto in questi giorni, non deve più tornare come era prima l'impianto, vogliamo che sia accogliente".