A Città Studi Biella aperte le iscrizioni ai Corsi di Formazione Continua per Occupati

In un contesto lavorativo in continua evoluzione, caratterizzato da rapide trasformazioni tecnologiche e dinamiche di mercato sempre più complesse, la formazione continua non è più un semplice vantaggio competitivo, ma una vera e propria necessità. L'aggiornamento delle competenze non solo consente ai professionisti di rimanere rilevanti, ma apre anche a nuove opportunità di carriera, contribuendo al miglioramento della produttività e dell'innovazione all'interno delle aziende.

Su questa direzione Città Studi apre per il mese di aprile lo sportello per iscriversi ai corsi di formazione continua individuale rivolti ai lavoratori occupati. La formazione continua offre un'importante opportunità per aziende e professionisti che desiderano investire nel proprio sviluppo professionale, sfruttando finanziamenti che coprono fino al 70% dei costi, grazie al supporto della Regione Piemonte.

"Investire nella formazione continua significa garantire ai lavoratori strumenti concreti per affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione. Grazie al sostegno della Regione Piemonte, che finanzia fino al 70% dei costi, questi percorsi formativi rappresentano un’opportunità strategica per migliorare le competenze e accrescere la competitività delle imprese. La formazione è il pilastro su cui si costruisce il futuro professionale di ogni individuo e, di conseguenza, la crescita economica del nostro territorio" commenta Elena Chiorino, vicepresidente e assessore alla Formazione della Regione Piemonte.

Città Studi, riconosciuta come agenzia formativa accreditata, si impegna a rispondere a queste sfide, offrendo un ampio ventaglio di corsi progettati per soddisfare le esigenze di aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori. La sua offerta formativa è pensata per coprire diverse aree tematiche, garantendo così una formazione adatta a tutti. Con un focus su competenze pratiche e teoriche, Città Studi è pronta a supportare il percorso di crescita di ogni partecipante, contribuendo al successo individuale e collettivo nel panorama lavorativo moderno.

Sono 13 i corsi suddivisi nelle seguenti aree tematiche: Informatica; Linguistica; Cucina; Organizzativo/Gestionale; Comunicazione digitale; Turismo.

Tra i corsi inseriti a catalogo, Città Studi propone Aggiornamento Informatico – Elaborazione Testi e Foglio Elettronico Livello Base, un corso che fornisce le competenze essenziali per utilizzare al meglio strumenti come Word ed Excel, fondamentali in qualsiasi ambito lavorativo. Nel mondo del marketing digitale, invece, Città Studi offre tre corsi: Elementi di Digital Marketing, che introduce le basi del marketing online; Elementi di Social Media Marketing, per comprendere le dinamiche dei principali social network; e Elementi di Content Strategy, dedicato alla creazione di contenuti efficaci per il web.

Successivamente, nel settore Organizzativo/Gestionale, il corso Elementi di Base di Paghe e Contributi fornisce le nozioni fondamentali per la gestione del personale, un’area cruciale per chi lavora nelle risorse umane. Per chi desidera sviluppare le proprie capacità di leadership e comunicazione, è disponibile il corso Elementi di Comunicazione e Leadership, utile per migliorare la gestione dei rapporti interpersonali e la capacità di guidare un team.

Per l’area linguistica verranno attivati i corsi di Lingua Inglese, livelli: elementare, pre intermedio e intermedio.

Infine, l'offerta formativa si estende anche al settore della ristorazione e del turismo con corsi specifici come Tecniche di Pasticceria da Ristorazione, Tecniche di Cucina Base e Avanzata, e Accompagnatore Cicloturistico, che permettono di acquisire competenze pratiche e specialistiche in questi ambiti dinamici e in continua crescita.

Le lezioni si svolgeranno in orario pre-serale, garantendo così la massima flessibilità per i lavoratori. Al termine dei corsi, verrà rilasciato un attestato di validazione delle competenze, riconosciuto nel mondo del lavoro.

Le iscrizioni sono già aperte! Per ulteriori informazioni, contattare Città Studi Biella al numero 015 8551111/34, inviare un'email a formazione@cittastudi.org, oppure visitare il sito web www.cittastudi.org.