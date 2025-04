Firma il protocollo per lo sviluppo sostenibile: nasce ufficialmente "Biella Città Arcipelago" - Foto di Davide Finatti per newsbiella.it

Sabato scorso la Fondazione Pistoletto è stata sfondo attivo di un incontro che ha portato alla firma pubblica - da parte del sindaco di Biella Marzio Olivero, del Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e della vicepresidente di Cittadellarte Maria Pioppi - dell’atto che riconosce Biella Città Arcipelago come strumento e laboratorio collaborativo di concertazione e sviluppo territoriale orientato alla prosperità e alla creatività sostenibili. Prevista, coerentemente alle tematiche dell’appuntamento, anche la partecipazione di oltre 20 sindaci dei 44 paesi che hanno aderito a “Pistaaa: La Blue Way Piemontese”, progetto dedicato al turismo sostenibile e ispirato alla poetica del Terzo Paradiso.

Oggi, sabato 5 aprile, è stato scritto un nuovo significativo capitolo per Biella Città Arcipelago. Prima di dettagliare le recenti evoluzioni, sguardo alla genesi del progetto: nato come azione rivolta al coinvolgimento del territorio nel 2019, è stato avviato da Cittadellarte e sostenuto da Fondazione Biellezza e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Dopo un processo di mappatura - sviluppato coinvolgendo decine di giovani -, non solo sono stati avviati tavoli di riflessione e coordinamento su temi di interesse locale, ma è anche stato realizzato uno spazio espositivo che mette in mostra le buone pratiche del territorio, sempre in relazione ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Dal 2024 è stata inoltre avviata un’azione di progressivo coinvolgimento delle istituzioni e degli enti, tanto nelle attività realizzate quanto nel coordinamento stesso dell’azione di Biella Città Arcipelago.

Il protocollo

Su questa scia, sabato 5 aprile, Cittadellarte ha ospitato un momento chiave per il progetto e per la città: la firma pubblica del Protocollo di collaborazione Biella Città Creativa Arcipelago per lo sviluppo sostenibile culturale, ambientale ed economico del territorio biellese come bene comune tra Comune di Biella, Provincia di Biella e Cittadellarte. Con la firma del protocollo è riconosciuto il contributo di Biella Città Arcipelago alla promozione del confronto e accordo tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici o privati del territorio biellese per la promozione dello sviluppo locale coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche al fine di una loro eventuale integrazione negli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa. Il protocollo, che non prevede oneri economici per i firmatari, rafforza la collaborazione esistente creata dall’azione Biella Città Arcipelago e il coordinamento con Biella Città Creativa UNESCO. Le “isole” dell’arcipelago sono rappresentate non soltanto dalle agglomerazioni urbane dei 74 comuni, ma anche dai temi che emergono come collante tra le diverse realtà che operano nel Biellese e che vanno nella direzione di rispondere ai bisogni della popolazione in un percorso partecipativo.

La partecipazione della delegazione di “Pistaaa: La Blue Way Piemontese”

Sabato 5 aprile, oltre al Comune, alla Provincia e a Cittadellarte, è stata presente una delegazione del progetto Pistaaa: La Blue Way Piemontese. Quest’ultimo, avviato e curato dall’Associazione di promozione sociale “CioCheVale” presieduta da Alberto Guggino, Ambasciatore del Terzo Paradiso di stanza nel Torinese, ha previsto, mediante un approccio sinergico, la ri-valorizzazione e la tutela del territorio periferico/rurale ubicato al di là della collina torinese. Il progetto è nato con l’ambizione di incentivare il cicloturismo, ma soprattutto diventare uno strumento di sviluppo del territorio, attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione di istituzioni, associazioni e stakeholder locali. Attraverso l’individuazione di un tracciato ciclopedonale tra strade bianche, percorsi ciclabili e strade a bassa percorrenza veicolare, sono stati coinvolti 44 comuni tra Collina Torinese, Chierese, Pianalto, Basso Monferrato e zone limitrofe. Anche alla luce dei parallelismi e delle affinità con Biella Città Arcipelago, all’incontro di sabato hanno preso parte oltre 20 sindaci dei paesi che hanno aderito al progetto.

Il programma dell’incontro

L’incontro, tenutosi nello spazio di Biella Città Arcipelago a Cittadellarte, ha preso il via con gli interventi introduttivi di Paolo Naldini, direttore di Cittadellarte, Marzio Olivero, Sindaco di Biella, ed Emanuele Ramella Pralungo, Presidente della Provincia di Biella; sono poi intervenute Nazarena Lanza (Biella Città Arcipelago) ed Elisabetta Prederigo (vicesindaco di Valdilana), la quale ha presentato il Patto Educativo di Comunità, esito esemplare dell’attività di co-progettazione pubblico privato facilitata dal progetto Biella Città Arcipelago. Si è arrivati poi al momento clou: la firma del protocollo da parte del Sindaco Olivero, del Presidente Ramella Pralungo e della vicepresidente di Cittadellarte Maria Pioppi. A seguire, è stato presentato il progetto Pistaaa: La Blue Way Piemontese attraverso gli interventi di Alberto Guggino, presidente di CioCheVale, Antonella Giordano, assessore alla Cultura e al Turismo Comune di Chieri, e Daniela Miron, assessore alla Valorizzazione del Territorio Comune di Cambiano in rappresentanza dei 44 Comuni aderenti al progetto. L’incontro è proseguito con l’intervento di Andrea Rolando (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano), che ha illustrato il lavoro svolto da Woolscape, progetto di valorizzazione del paesaggio biellese con la realizzazione di tre percorsi cicloturistici ad anello - tracciati dallo stesso Rolando - che toccano luoghi del patrimonio industriale. È calato il sipario sull’appuntamento con l’intervento conclusivo di Michelangelo Pistoletto.

Il commento del direttore di Cittadellarte Paolo Naldini

“Pubblico e privato sono stati visti come un’antitesi difficilmente conciliabile per molto tempo e, probabilmente, non sempre a torto. Oggi, però, dobbiamo cambiare i paradigmi perché le sfide che dobbiamo affrontare sono sempre sia locali sia globali. La formula della creazione indica la prospettiva fondata sulla collaborazione e questo protocollo sancisce la volontà di percorrere questa strada. Si tratta di costruire quegli spazi circolari tra le diverse organizzazioni pubbliche e private dove poter cooperare e tenersi connessi in un unico tessuto. Questa è la grammatica dell’arte della demopraxia, la cui declinazione biellese assume la forma della città arcipelago. Altrove, come a Roma, si concentra sulla città e sulle sue sfide, a Ginevra sul cibo come diritto universale, a Cuba sull’economia del riutilizzo e così via, in ogni luogo una diversa vocazione trova sviluppo nell’intelligenza collettiva che ovunque è la unica possibile risposta alle sfide piccole e grandi che tutti abbiamo davanti”.

Il commento del sindaco di Biella Marzio Olivero

“Lo sviluppo sostenibile di un territorio è fondamentale per garantire equilibrio tra crescita economica, tutela dell’ambiente e valorizzazione culturale. Promuovere pratiche eco-compatibili, sostenere le imprese locali e preservare il patrimonio storico consente di creare un’economia virtuosa e rispettosa dell’ambiente. Questo protocollo, unendo forze pubbliche e private, va in questa direzione con l’intento di investire sempre di più in pratiche innovative ed ecologiche per rafforzare l’identità culturale e migliorare la qualità della vita, assicurando un futuro prospero per le generazioni future”.

Il commento del presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo

“Nella Città Arcipelago ritrovo molto di quella che è anche la mia missione di ‘Casa dei Comuni’, nel mio ruolo di Presidente della nostra Provincia, ed è anche per questa ragione che con grande entusiasmo ho aderito al Protocollo ‘Biella Città Creativa Arcipelago’, un passo fondamentale per promuovere una sinergia tra Enti Locali, parti sociali e altri soggetti pubblici o privati. Questa azione di coinvolgimento del territorio è ciò che, anche io, da anni cerco di realizzare e ciò che mi auspico per la Provincia 2.0: un coordinamento efficace tra i Comuni biellesi.

Le ‘isole’ che formano l'Arcipelago, se prese singolarmente, rimarrebbero isolate, mentre unite possono diventare un potente motore di sviluppo e innovazione. Questo ragionamento posso estenderlo alla Provincia di Biella: tutti i Comuni, raggruppati sotto la Casa della Provincia, possiedono un peso, un'identità e una valenza che, insieme, ci permettono di raggiungere traguardi significativi.

Il mio obiettivo è sempre stato quello di promuovere l’unità e la cooperazione tra i nostri Comuni, affinché il nostro territorio possa esprimere appieno il proprio potenziale. In una visione di crescita comune, è fondamentale che tutti noi lavoriamo insieme nella stessa direzione, per tracciare tutti insieme la rotta verso un territorio più unito, forte e capace di incidere su temi importanti".

Il commento del presidente di CioCheVale Alberto Guggino

“Biella Città Arcipelago risuona di assonanze con il nostro progetto ‘Pistaaa: La Blue Way Piemontese’, in particolare per la considerazione di un turismo sostenibile all’interno di un generale sistema di condivisione nella gestione e nella valorizzazione del territorio, dove istituzioni pubbliche e soggetti privati collaborano al bene comune. In entrambi i progetti - ha aggiunto Guggino - si assume come riferimento di base il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto: la filosofia del simbolo trinamico sta proprio nella co-creazione esercitata da entità diverse o anche opposte, secondo la formula di 1 + 1 = 3”.