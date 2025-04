Giornata Mondiale dell’Attività Fisica: ASL e comuni biellesi promuovono il movimento FOTO

Domenica 6 aprile 2025 si celebra la Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, un’occasione speciale per promuovere uno stile di vita attivo e contrastare la sedentarietà. Quest’anno il messaggio chiave è: “È tempo di muoversi: Ogni passo, ogni movimento, ogni minuto conta!”

Per sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica e della socializzazione l’ASL di Biella, in collaborazione con l’ASL di Vercelli e con le amministrazioni comunali di Gifflenga e Buronzo, ha organizzato sabato 29 marzo l’evento “Comuni attivi-Comunità attive”, un’iniziativa territoriale intersettoriale cominciata da Gifflenga con una camminata simbolica e terminata a Buronzo con un momento di dialogo e confronto sul tema dell’attività fisica.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Prevenzione di ASL BI e ASL VC, ANCI Piemonte e Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità, ha riunito amministratori locali, enti gestori dei servizi socio- assistenziali ed enti del Terzo Settore per promuovere la mobilità attiva e gli stili di vita sani.

Durante l’evento è intervenuta la Vicepresidente di ANCI Piemonte, dott.ssa Francesca Delmastro Delle Vedove, che ha condiviso riflessioni sul ruolo delle amministrazioni locali nello sviluppo delle comunità.

A seguire, le specialiste referenti dei Piani Locali di Prevenzione dell’ASL di Biella, dott.ssa Milena Vettorello e dell’ASL di Vercelli, dott.ssa Antonella Barale hanno evidenziato il valore della mobilità attiva per la salute pubblica, presentando esperienze territoriali già in atto, come i Gruppi di Cammino.

Particolare attenzione è stata dedicata all’iniziativa Salute in Cammino-10000 passi per stare bene, illustrata da Milena Vettorello e ai progetti Camminando tra Baraggia e Bramaterra e Scuola in cammino, presentati da Elisa Pollero, Sindaco di Gifflenga, iniziative che promuovono l’attività fisica attraverso il cammino e che sono rivolte alla cittadinanza e a studenti e docenti in ambito scolastico.

Un momento significativo è stata la testimonianza di Liliano Cappa, conduttore del Gruppo di Cammino di Gifflenga, che ha raccontato il valore del cammino come strumento di conoscenza del territorio e di rafforzamento delle comunità.

Inoltre, Micaela Orso del Comune di Benna ha illustrato l’esperienza del Pedibus, un progetto per incentivare la mobilità sostenibile e incoraggiare gli alunni della Scuola Primaria a raggiungere la scuola a piedi in modo sicuro e divertente.

Il Sindaco di Buronzo Ettore Rossini con il Vice Sindaco Stefania Busso e il Sindaco di Gifflenga Elisa Pollero hanno espresso grande soddisfazione per la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli amministratori locali.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e collaborazione tra enti locali e istituzioni, con l’obiettivo di incentivare politiche locali orientate alla salute e alla mobilità sostenibile.