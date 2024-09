Biella, alla giuda con patente falsa: denuncia con multa da oltre 5mila euro

Nei giorni scorsi, nel corso dei servizi di controllo del territorio, il reparto di Pronto Intervento della Polizia Locale di Biella ha fermato e sottoposto a controllo un’autovettura con targa francese.

Il conducente, di nazionalità croata, ha mostrato agli agenti una patente di guida croata. Nonostante l'ottima qualità del documento, gli agenti, formati nel riconoscimento dei documenti falsi, hanno riscontrato alcune micro-difformità da far emergere dubbi sulla autenticità del medesimo.

In seguito ad approfonditi controlli grazie alla strumentazione in dotazione al Comando di Polizia Locale, si è constatata la falsità del documento, confermata altresì dal Laboratorio di Polizia Scientifica del Nucleo Investigativo Scientifico e Tecnologico (Nist) della Polizia Locale di Torino.

Per l’automobilista, oltre alla sanzione amministrativa per la guida senza patente, pari a 5.100 euro, e al fermo dell’autovettura, è scattata anche una denuncia per la patente falsa.