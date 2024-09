Vigliano, tre persone in ospedale dopo un incidente stradale: ferito anche un ragazzino (foto di repertorio)

Tre persone sono finite in ospedale a seguito di un incidente stradale. È successo ieri mattina, 16 settembre, poco prima delle 8, al Villaggio Trossi di Vigliano Biellese: a rimanere coinvolti un automezzo e un motociclo.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 per i primi soccorsi ad una donna di 63 anni, ad un 52enne e un ragazzino. Tutti loro sono stati trasportati al Pronto Soccorso per le cure del caso. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.