Biella, buche e verde sulla strada. Un cittadino: “Una giungla quasi impercorribile su Strada Cantone Bonino”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Situazione difficile in strada Cantone Bonino, a Biella. Gli abitanti si trovano quotidianamente ad affrontare una strada con numerose buche molto profonde e la vegetazione è, in alcuni punti, talmente fitta che impedisce il passaggio di due veicoli. Essendo una zona molto frequentata anche da persone che si muovono a piedi o con i propri amici a 4 zampe diventa anche pericoloso per i pedoni non solo per le auto. Si spera in un intervento serio ed efficace del Comune sia per il manto stradale sia per la pulizia della vegetazione, ormai fuori controllo”.