”La Staffetta della generosità biellese per l’alta tecnologia” arriva a I Faggi

Continuano le iscrizioni per il Torneo Benefico a favore dell’Associazione Onlus Amici dell’Ospedale di Biella per il progetto ”La Staffetta della generosità biellese per l’alta tecnologia”.

Partecipare a questo evento significa non solo divertirsi e competere, ma soprattutto contribuire a una causa nobile. Vi aspettiamo numerosi per fare del bene insieme! Torneo di doppio Tennis e Padel

QUANDO: 21 e 22 settembre 2024 dalle ore 10.00

DOVE: presso il nostro Club iFaggi Costo iscrizione: 50,00€ Possibilità di sottoscrivere un mese di abbonamento Family: 180,00€

Le iscrizioni chiuderanno il 15 settembre alle ore 12.00

Per maggiori informazioni e iscrizioni. Chiamaci al numero 342 8018745 Scrivici un’e-mail a info@ifaggi.com... oppure passa a trovarci!

Ti aspettiamo a Biella in Via Eriberto Ramella Germanin, 28