10° Waterfestival sul lago di Viverone: si va in scena.

Azzerato il conto alla rovescia: tra pochi giorni nella splendida cornice del lago di Viverone andrà in scena il 10° Waterfestival, ancora una volta organizzato da Rainbow Team. La celebre scuderia di Casale Monferrato alza ancora l’asticella per un’edizione speciale che confermerà il richiamo turistico dell’evento capace di valorizzare un territorio centrale nella storia della motonautica come quello piemontese.

A fare da antipasto, venerdì 13 settembre, ci penseranno i giovanissimi piloti che sul gommoncino daranno vita al Trofeo Piemonte Formula Match Race Giovanile e l’ormai imperdibile esperienza che permetterà a tutti gli appassionati e ai più curiosi di provare le sensazioni di un driver professionista salendo sul catamarano biposto pilotato da Fabrizio Bocca, Team principale del Rainbow Team e Campione del Mondo di Formula 1 H2O nel 1992.

Sabato 14 e domenica 15 settembre toccherà invece ai giovani provenienti da tutta Italia che si contenderanno il Campionato Italiano di Formula Junior Élite – con i piemontesi del Rainbow Team Vincenzo e Francesco Galofaro tra i favoriti essendo rispettivamente 1° e 3° in classifica generale – e ai partecipanti al Campionato Italiano di GT30, la massima categoria giovanile, che vedrà ai nastri di partenza Ettore Bo e Stefano Genova, chiamati a rappresentare i colori del Rainbow Team.

Ciliegina sulla torta la tappa finale del Mondiale di Formula 4: sarà un test importante per Oleg Bocca, che proverà a riscattare una stagione sfortunata grazie anche alla nuova imbarcazione che metterà alla prova proprio sulle acque del lago biellese. A contendersi il titolo con tutta probabilità saranno il norvegese Andrè Solvang, lo svedese Hilmer Wiberg e il francese Jean Baptiste Thomas.

La 10a edizione è un’occasione unica: per questo motivo mai come nel 2024 si preannuncia un festival nel vero senso della parola. Viverone sarà coinvolta a tutto tondo: sul lungo lago per tutte e tre le sere la Pro Loco organizzerà infatti spettacoli dal vivo con intrattenimento musicale e street food a disposizione dei sempre numerosi visitatori che ogni anno è capace di attrarre il Waterfestival.

«Anche quest’anno abbiamo provato ad alzare ancora di più l’asticella – spiegano Fabrizio Bocca ed Elisa Manzetta Bocca – e se ci siamo riusciti è grazie ai tanti sponsor e partner che ci sostengono e dimostrano di credere in questa iniziativa. Dal canto nostro pensiamo che eventi come questi siano importanti per sensibilizzare sull’importanza e la grande visibilità che meritano il Piemonte e la motonautica, soprattutto a livello giovanile. Per questo motivo la sintonia ormai rodata con Regione Piemonte e Federazione Italiana Motonautica ci mette nelle condizioni ideali di poter realizzare un evento dal grande risalto mediatico, sportivo e turistico».