10° Waterfestival, sul lago di Viverone un successo mondiale

Il Lago di Viverone si è confermato location d’eccellenza della motonautica: la 10ma edizione del Waterfestival organizzato da Rainbow Team – celebre scuderia di Casale Monferrato – ha riscosso grande apprezzamento sia tra gli addetti ai lavori che tra i tanti curiosi accorsi sullo specchio d’acqua biellese.

Tanti i piloti arrivati da tutta Italia ma anche da tutta Europa: sono andate infatti in scena le tappe di Campionato Italiano di Formula Junior Élite e GT30 ma soprattutto la tappa finale del Mondiale di Formula 4 che ha quindi assegnato il titolo iridato. In grandissimo spolvero per tutta la tre giorni i fratelli Vincenzo e Francesco Galofaro che hanno confermato quanto di buono già fatto in stagione e messo un’ipoteca sulla corsa al titolo per il Rainbow Team: la classifica finale ha incoronato Vincenzo come vincitore e leader della classifica generale mentre Francesco ha chiuso al secondo posto.

Più complicato sicuramente il fine settimana degli altri piloti piemontesi: le due gare di GT30 hanno visto trionfare incontrastato Riccardo Costa sia in gara 1 che in gara 2. Stefano Genova ha provato a spingere durante le qualifiche di domenica ma un incidente – per fortuna senza gravi conseguenze – ha messo fine alla sua rincorsa che lo ha portato addirittura al 2° posto. Nella gara finale Genova e il compagno di scuderia Ettore Bo hanno faticato a trovare il giusto feeling con il circuito. Grandi segnali – al netto dell’11° posto finale conquistato – sono arrivati dalla prima uscita stagionale con la nuova imbarcazione di Oleg Bocca che nell’appuntamento conclusivo del Mondiale di Formula 4 ha lasciato intravedere tutto il potenziale che potrà permettergli di giocare un ruolo da assoluto protagonista nella prossima stagione.

Dopo due gare all’insegna dello spettacolo, il dominatore delle due gare è stato il lettone Nils Slakteris, ma a diventare Campione del Mondo è stato il norvegese Andrè Solvang che, tra l’altro, ha condiviso proprio con il giovane driver piemontese l’esperienza nel Mondiale Endurance a squadre. «Il 10° anno è un traguardo speciale che meritava un evento speciale, e così è stato – commentano soddisfatti i due artefici del Waterfestival Fabrizio Bocca (Campione del Mondo di Formula 1 H2O nel 1992) ed Elisa Manzetta Bocca – Mai come quest’anno è stato un festival a tutti gli effetti che ha coinvolto l’intero lungo lago grazie al supporto della locale Pro Loco che con intrattenimento musicale e lo street food ha permesso di dar vita a una kermesse a tutto tondo. Un grazie speciale va ovviamente al Comune, alla Regione, alla Federazione Italiana Motonautica, agli sponsor e ai piloti e alle loro scuderie che ogni anno confermano la loro fiducia nei nostri confronti sposando la nostra mission di sensibilizzazione verso l’avvicinamento alla motonautica a livello sportivo, culturale e turistico. Appuntamento al 2025!».

Per rivivere tutte le emozioni del 10° Waterfestival di Viverone basta andare sulle pagine Facebook di Rainbow Team e Federazione Italiana Motonautica, dove sono disponibili le dirette streaming delle gare di Formula Junior Élite, GT30 e Formula 4.