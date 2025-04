Al Rally “Della Marca” è Pinzano-bis vittoria di forza alla prima del trofeo italiano rally

Anche l’edizione duemilaventicinque del Rally della Marca, prima prova del Girone A del Trofeo Italiano Rally, in provincia di Treviso, Corrado Pinzano, l’ha segnata sotto la voce della vittoria. Il secondo successo consecutivo, da parte del pilota biellese in una competizione, disputata tra venerdì sera e la giornata di sabato scorsi, che lo ha sempre stimolato e che in questa occasione gli ha fatto avviare la stagione del Trofeo Italiano Rally (di cui è Campione uscente), con la marcia giusta.

Con al fianco il fido Mauro Turati e per la seconda volta al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli della PA Racing, il portacolori della Scuderia New Driver’s Racing partiva tra i favoriti e non ha disatteso i pronostici, aggiudicandosi la competizione tra Montebelluna e Valdobbiadene dimostrando forza e lucidità con un ritmo tenuto sempre alto da avversari di grande valore. Il successo di Pinzano, che con la vettura boema era al primo approccio su asfalto asciutto dopo la pioggia del Ciocco, è arrivato al termine di un dualismo acceso con il rivale anche dell’anno passato, il molisano Giuseppe Testa, un confronto sempre sul filo dei decimi di secondo altamente adrenalinico quanto spettacolare.

La gara ha visto passare Pinzano al comando dalla seconda prova speciale, la prima del sabato, per poi riuscire a contenere con fermezza le ripetute incursioni che arrivavano non soltanto da Testa ma anche da altri e alla fine, sotto la bandiera a scacchi ha preceduto lo stesso Testa di 1”8 e terzo ha finito il veneto Andriolo a 23”3. Significativi, per Pinzano, i due passaggi sulla selettiva prova del Monte Cesen, di quasi 22 chilometri, dove ha saputo staccare con decisione la concorrenza di quei secondi che gli hanno poi permesso dimettere un sigillo importante sia sotto l’aspetto cronometrico che anche psicologico nei confronti dei competitor. In generale la prestazione è stata una importante progressione di sensazioni e di conseguenza di riscontri cronometrici che hanno pagato del lavoro svolto con la squadra.

Notevole, dunque, il feeling acquisito con la nuova Fabia pur se alla sola seconda gara, il lavoro solto con PA Racing ha dato immediatamente i suoi frutti, ogni scelta di set-up è stata il mix perfetto con gli pneumatici Pirelli, di certo un lavoro che già dalla prossima gara darà i suoi frutti ulteriori.

INTERVENTO DI CORRADO PINZANO: “Gran gara! Ben oltre le aspettative, era la prima volta con la Fabia sull’asfalto asciutto, dopo il bagnato del Ciocco. Abbiamo trovato subito un buon feeling, sulla prova del Cesen abbiamo fatto bene, anche sulla Ca’ Mostaccin mentre sul Monte Tomba abbiamo un poco faticato. Tutte prove decisamente avvincenti, che ti impegnano dal primo all’ultimo metro e quindi anche altamente formanti come esperienza. Abbiamo lavorato bene, con la squadra, la vettura ha una miriade di soluzioni e permette molto, sta a noi “vestirsela”, ma direi che dopo questo primo step non possiamo far altro che migliorare. Il campionato sarà infiammato, competitivo, non si dovrà avere nessuna distrazione, nessuna esitazione e soprattutto non commettere errori, ogni momento sarà determinante per puntare alla vittoria finale. Abbiamo iniziato davvero bene, macchina e squadra al top, di meglio non c’è, il morale è alto, andiamo alla prossima sapendo che . . . ci siamo!”.

La stagione di Pinzano e Turati proseguirà al Rally del Salento (23-24 maggio) a coefficiente 1,5, poi al “Lanterna” di Genova (15 giugno-girone B), “Valli Ossolane” (19/20 luglio-girone B), Rally “Piancavallo” (30/31 agosto-girone A) e “1000 Miglia” (18/20 settembre a coefficiente 1,5). Così facendo si avranno due partecipazioni per ognuno dei due gironi e due a coefficiente maggiorato, per poi decidere la strategia da adottare ed arrivare all’ultimo appuntamento di Como pronti alla sfida che potrà valere una stagione.