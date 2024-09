Velocità fuoristrada, Serena Rodella da record: la biellese conquista il 4° titolo nazionale consecutivo.

Si è concluso questo fine settimana, a Veglio, il campionato italiano velocità fuoristrada che ha sancito i vincitori assoluti e delle diverse categorie. La Driver Biellese Serena Rodella conquista la categoria femminile nazionale per il quarto anno consecutivo. Chiuso il capitolo di campionato si dedicherà alle ultime due gare di Trofeo Italia, alla cronoscalata in Sardegna e ad un impegnativa trasferta in Europa verso fine anno. Si riconferma l'eccellenza biellese.