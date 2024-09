Storie di Piazza con i giovani dell’Accademia Internazionale di Teatro: “Biella un punto di riferimento”.

Dal 2 al 15 settembre 2024, le suggestive località di Sagliano Micca e Miagliano, al Lanificio Botto, ospitano una residenza artistica che vedrà protagonisti otto giovani attori neo laureati dell'Accademia Internazionale di Teatro di Roma (AIT). Questi talentuosi ragazzi, di età compresa tra i 22 e i 25 anni, metteranno in pratica le competenze acquisite durante il loro percorso di studi, dando vita a un progetto ambizioso e affascinante, da portare prossimamente in giro per l’Italia: Il resto è sogno, debutto a Miagliano il 13 settembre e repliche a Palazzo Gromo Losa il 14 e a Casa Zegna il 15 settembre.

Storie di piazza offre loro la possibilità di esplorare e sviluppare la propria strada artistica in un ambiente stimolante e aperto al confronto, Biella diventa un punto di riferimento per i giovani talenti artistici, un luogo di confronto tra natura e archeologia industriale che offre l’occasione per costruire autonomamente un progetto creando un confronto con il territorio.

Il resto è sogno si colloca nella rassegna Storie Biellesi 2024 che gode del contributo di Fondazione CRB, Rete Museale Biellese e Regione Piemonte.

Questi ragazzi, provenienti da sette diverse Regioni d’Italia, attraverso un confronto tra di loro, sulla base degli stimoli ricevuti da altri giovani, hanno scritto il testo, creato le scene, i costumi, le scelte musicali e di luci ed effettuato la regia, condividendo non solo scelte artistiche ma momenti di vita intensa vissuti insieme.

Dichiara Manuela Tamietti che ha voluto, con il Direttivo, dare spazio alle idee del giovane consigliere Davide Ingannamorte: “Questi giovani hanno grandi qualità e sanno relazionarsi tra loro meglio di altre generazioni. La scelta di offrire un’opportunità artistica, ma soprattutto di lavoro, è nata dall’idea che occorra favorire chi si sta affacciando al mondo dell’arte e vede intorno a sé molta confusione e qualche rara possibilità di lavoro, quasi sempre non retribuita. Si moltiplicano in tutti gli ambienti i master, le prove, le selezioni… ma le offerte concrete sono davvero pochissime, troppo poche per permettere ai nostri giovani di restare nel nostro Paese. Pensiamo che ci voglia una maggiore attenzione nei confronti di chi sta iniziando. Per cui ci siamo chiesti: Come fanno gli altri Paesi!?”

Sotto la guida di Davide Ingannamorte, i partecipanti lavoreranno su uno spettacolo ispirato a due opere intramontabili di William Shakespeare: Sogno di una notte di mezza estate e Amleto. Attraverso questo studio approfondito, verranno esplorati temi di grande attualità come il ruolo della donna, la forza distruttiva dell’amore e del potere, offrendo così una rilettura moderna e coinvolgente dei capolavori del grande drammaturgo inglese. Nel contempo i ragazzi affronteranno temi di grande attualità che li coinvolgono direttamente e che li portano a fare delle considerazioni sulla difficoltà di guardare avanti. Con Milena Aldini, Maria Letizia Chezza, Dalila Di Palma, Luca Falleri, Emanuele Giaccardi, Davide Ingannamorte, Irene Macuz, Alessia Zamperini. Regia Davide Ingannamorte, testo Luca Falleri poesie Gabriele Pietrocarlo, tecnica Simone Giobellina.

Un’opportunità di aiuto e confronto nel biellese, tra le molte cercate, è stata offerta dal Salotto Urbano, tenutosi a Biella all’interno di Fuori Luogo, di cui si allegano alcune foto. I ragazzi hanno presentato un piccolo estratto dello spettacolo e poi hanno dialogato con gli attori di Patatrak.

Il debutto dello spettacolo, intitolato "Il resto è sogno", è previsto per il 13 settembre alle ore 21:00 a Miagliano. Successivamente, la rappresentazione si sposterà il 14 settembre al prestigioso Palazzo Gromo Losa di Biella e il 15 settembre a Casa Zegna in Valdilana, dove verrà proposta in una versione itinerante nel pomeriggio. Un'occasione imperdibile per assistere al debutto di giovani promesse del teatro italiano e riflettere su tematiche universali attraverso la potenza delle parole di Shakespeare.