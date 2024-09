Team Volley, Giulia Macchieraldo completa il roster B2.

Non precisamente un nuovo innesto, ma una “promozione” per Giulia MACCHIERALDO. Una centrale biellese classe 2006, che porterà tutte le sue ambizioni e motivazioni sottorete. Arrivata al TeamVolley nella passata stagione per militare nella formazione Under18, ora potrà ripartire a pieno regime nel gruppo della prima squadra, nel campionato nazionale di Serie B2.

Il commento di Giulia MACCHIERALDO: «Il TeamVolley mi ha dato grandi soddisfazioni a livello personale, sono davvero felice qui. Non ho mai militato ad un livello così alto, essere aggregata alla prima squadra rappresenta un bel salto di qualità per me. Ho giocato e vinto la Serie D ma avevo voglia di mettermi in discussione, perché a diciotto anni – finito il percorso nelle giovanili – per continuare a competere ad un livello importante serve un contesto ambizioso e impegnativo. Quando mi hanno proposto la prima squadra ho fatto le dovute riflessioni, ho accettato e non vedo l’ora di iniziare. Un po’ di preoccupazione? Sì, molta! Sono sempre stata abituata ad essere una delle più grandi, invece quest’anno sarò la più giovane. Il cambiamento è inevitabile, ma conosco le ragazze. Mi sono allenata a sprazzi con loro durante la scorsa stagione e a giugno: so che mi troverò bene. Conosco anche lo staff, è efficiente e mi piace come lavora individualmente su ogni singola giocatrice, in settimana e il sabato in partita».

Le parole del direttore sportivo Marco MOTTO: «Giulia ha un ottimo potenziale. Crediamo in lei, come nelle tante altre giovani inserite nel roster della B2. Di sicuro, da quello che abbiamo apprezzato del suo modo di fare, sappiamo che si impegnerà tantissimo. Ha degli obiettivi ben definiti e siamo certi che siano tutti alla sua portata. Dovremo supportarla nel suo percorso di crescita - come già detto per le altre giovanissime - ma crediamo che alla fine potranno esserci delle reciproche soddisfazioni. Per lei non si tratta propriamente di un “benvenuta”, ma di un “ben tornata”. In bocca al lupo, Giulia!».