Cossato, investita sulle strisce pedonali, 60enne in ospedale

Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da un'auto. Il fatto è accaduto nella mattina di oggi martedì 3 settembre a Cossato, lungo via XXV Aprile, nei pressi della cremeria, e la malcapitata è una donna di circa 60 anni.

A prestare primo soccorso alla ferita è stato un volontario della Croce Rossa non in servizio che ha assistito all'incidente, e subito dopo è arrivata l'ambulanza medicalizzata che l'ha trasportata in ospedale.

La Polizia Locale di Cossato ha invece provveduto a regolare la viabilità e a fare i rilievi del caso.

Fortunatamente la donna è sempre rimasta cosciente, e lamentava dolori al collo e alla spalla.