Miagliano: Gli appuntamenti del week end con Gli Amici della Lana FOTO

Il secondo weekend del mese di settembre del programma Wool Experience 2024 di Amici della Lana, progetto all’interno della Rete Museale Biellese sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e patrocinato dal Comune di Miagliano, si presenta ricco e variegato di eventi.

Dalle ore 21.00 di venerdì 6 alle 18.00 di domenica 8, si rinnova l’appuntamento residenziale e intensivo con l’attore, regista, drammaturgo e pedagogo Fabio Banfo, realizzato in collaborazione con Storie di Piazza aps, con il suo classico Spoon River, l’antologia di Edgar Lee Masters. L’idea è che ogni partecipante scelga una poesia di riferimento, e a partire da questa, attraverso l’analisi e le improvvisazioni, possa arrivare a recitare se stesso, nei panni di un personaggio, “attraverso” un personaggio. Quest’anno è il decennale di frequentazione di Fabio della residenza d’artista che tra Falletti di Sagliano Micca e Miagliano ha portato centinaia di persone provenienti anche da altre regioni oltre al Piemonte (Lombardia, Emilia Romagna, Valle d’Aosta) ad amare il teatro e a scoprire e visitare il biellese. Un appuntamento estivo importante che ha portato ad esplorare temi diversi, da Shakespeare a Pinter a Garcia Lorca e molti altri e ha generato un gruppo di aficionado pronti a conoscere, scoprire, studiare, condividere e … a ritornare ogni anno per nuove avventure. Questa attività così intensa verrà festeggiata proponendo un classico, quello degli esordi, Spoon River, molto amato da tutti e che quest’anno verrà presentato con una restituzione finale a Miagliano davanti al pubblico, domenica 8 settembre alle 17.00. Per approfondire le modalità di partecipazione (con quota): iscrizioni@storiedipiazza.it.

Sabato 7 settembre Miagliano ospiterà la decima edizione della Wool & Beer Race, la goliardica gara di corsa mascherata organizzata dall’Associazione Miaglianese Pro Loco in cui lana e birra la fanno da padroni. Il format degli ultimi anni è cambiato, non più 4 postazioni ma 3 con il percorso si snoda esclusivamente per le vie del paese, ma la voglia di divertirsi resta la stessa! Il tema di quest’anno è American Idols in quanto la corsa è inserita nella manifestazione American Night che prevede una serata a tema country con balli e maestri pronti ad insegnare i bassi base della Line Dance. Potevamo noi di Amici della Lana non partecipare in qualche modo? Certo che no! Quindi sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30 il Lanificio Botto sarà eccezionalmente aperto per consentire la visita alle mostre al suo interno, ovvero la mostra pittorica IV B una classe, una storia, che racconta il percorso artistico degli ex allievi del Liceo Artistico Vittorio Veneto di Torino dal 1979 ad oggi, La Fabbrica della Valle in cui attraverso 12 pannelli con foto d’epoca abbinati a giochi d’altri tempi si può scoprire come si viveva a Miagliano, il paese delle feste e infine Storie di Pecore e di Lana, la mostra didattica sulle lane autoctone europee e sulla filiera di lavorazione della lana nel biellese, realizzata nel 2023 come hub del progetto Woolscape, il Paesaggio della Lana nel Biellese da Amici della Lana in collaborazione con il consorzio Biella The Wool Company e Fatti ad Arte, l’appoggio dell’Agenzia Lane d’Italia e il contributo della Fondazione San Paolo di Torino.