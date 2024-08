MTB a Casapinta: fine settimana intenso fra sport e natura.

Si partirà sabato 31 agosto alle 17.30 con la prima edizione della Strapinta, camminata ludico motoria non competitiva di 6,5 km lungo gli spettacolari sentieri sterrati che costeggiano il Lago delle Piane. Un momento di sport - la gara è inserita nel circuito FIDAL Piemonte, ma anche di festa, con un pacco gara del territorio, un ristoro casapintese, premi ad estrazione oltre che per il più giovane e il più anziano.

Il weekend proseguirà la domenica mattina alle 9.30 per gli appassionati di MTB XC, chiamati a gareggiare in un percorso di 6km lungo il Lago che si ripeterà in base alle categorie. La competizione, aperta a tutti i tesserati CSAIN e altri enti, prevede un premio per tutti i partecipanti oltre che premi dedicati ai primi di categoria e alle prime 3 società classificate. La Pro Loco offrirà inoltre ulteriori premi e il ristoro casapintese finale.

“Non vediamo l’ora di accogliere sportivi e appassionati di tutte le età per questa due giorni. Crediamo che questo weekend speciale di sport e natura rappresenti al meglio quello in cui tutti i volontari della nostra associazione credono: amore per il territorio e spirito di comunità. Vi aspettiamo numerosi il prossimo 31 agosto e 1° settembre “ ha dichiarato Luca Sportelli , Presidente della Pro Loco di Casapinta. “Ringrazio per il supporto e la grande collaborazione le associazioni che ci hanno sostenuto, ASD Podistica Vigliano Biellese e ASD Lessona Bike, il Comune di Casapinta e tutti gli sponsor che hanno creduto in questa iniziativa".