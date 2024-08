Calcio giovanile, altri due anni per il portiere Acquadro alla Pro Vercelli

Continua l'avventura di Nicolò Acquadro alla Pro Vercelli. Il portiere biellese lega per altri due anni il suo nome alla compagine vercellese dell'Under 15 dopo aver maturato già tre anni di esperienza. Per la stagione che verrà parteciperà al campionato professionistico nazionale serie C.