Bocciofila San Secondo Bennese e Sport Folclore a sostegno dell'Africa

Nel week-end del 6/7 settembre con il patrocinio del Comune, la Bocciofila San Secondo Bennese e lo Sport Folclore organizzano una manifestazione sportiva benefica a sostegno di un progetto-aiuto in Africa realizzato da Emergency.

L’iniziativa che ogni anno riscuote un’ampia partecipazione è ormai giunta alla 15.a edizione.

Il programma prevede per venerdì 6, ritrovo alle 17 presso l’area sportiva del paese (Viale delle Viare Lunghe) e partenza alle 19.15 per la corsa non competitiva di 6 km in ricordo di Franco, Teresa e Andrea (per info Roberto 339.5273135), mentre alle 18.30 partirà la camminata ludico motoria, giunta alla 3.a edizione e rientrante nel progetto La Salute in Cammino di Asl Biella (per info Micaela: 349.2692901).

A seguire, alle ore 20.30 pasta party. Per la collaborazione tecnica nell’organizzazione della corsa si ringrazia l’AS Gagliancio 1974.

Sabato 7, invece, si inizia alle 13.30 con il torneo di bocce a terne (2 tesserati e 1 non tesserato) al cui termine si terrà un apericena per giocatori e simpatizzanti (per info e iscrizioni entro il 5 settembre: Davide 328.6490014 o Ottavio 015.5821503). Si ringraziano per la disponibilità dei bocciodromi C.S.E. Onlus e SB Gaglianico.

La manifestazione è resa possibile grazie a numerose aziende biellesi che sostengono attivamente la due giorni di iniziative.