Giardini Maria la Stella a Zumaglia, al via il progetto di riqualificazione

La prossima settimana, il Comune di Zumaglia avvierà un importante progetto di rigenerazione urbana che interesserà i Giardini Maria la Stella, un’area centrale e significativa per la nostra comunità. Il Sindaco sottolinea che, sebbene l'intervento non rappresenti una soluzione definitiva a tutte le problematiche, è un passo necessario per la rinascita di un luogo emblematico, fondamentale per i servizi e per il tessuto sociale del paese. La piazza Maria la Stella non solo è al centro della vita cittadina, ma porta anche il nome di una figura storica di grande valore: Maria Lastella, staffetta partigiana.