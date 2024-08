Il biellese Daffara rinnova con la Juve, domani in campo al Pozzo La Marmora

Il giovane biellese Giovanni Daffara rinnova il contratto con la Juve fino a giugno 2028. L'ufficialità è arrivata dal sito della società: "Giovanni Daffara, giovane e talentuoso portiere della Next Gen bianconera, rinsalda il suo rapporto con la Juventus, rinnovando il contratto fino a giugno 2028".

Daffara ha fatto il suo esordio in serie C il 12 marzo 2023, e domani venerdì 23 agosto sarà nella sua Biella dove la Next Gen esordirà in campionato al “Pozzo – La Marmora” per il primo incontro contro l'Audace Cerignola.