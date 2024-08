Il sindaco Moggio: "Vogliamo dare a Cossato un aspetto nuovo per quanto riguarda la socialità" FOTO e VIDEO di Enrico di Scerni

Grande spettacolo pirotecnico ieri lunedì 19 agosto a Cossato nell'ambito della fiera che resterà fino al 25 di questo mese.

Ai nostri microfoni il Sindaco Enrico Moggio e l'Assessore alla cultura ed eventi Mariano Zinno in attesa del grande spettacolo.

Tantissimi gli avventori, famiglie, ragazzi, gente di tutte le età alla fiera. Tanta voglia di divertirsi e per un attimo musica e giostre di sono fermate, in occasione del grande spettacolo che l'amministrazione assicura essere solo uno dei grandi eventi che animeranno Cossato in queste settimane.

E ancora fuochi!