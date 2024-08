A Candelo, martedì 10 settembre alle 21 in via Via Matteotti, nella Sala affreschi è in calendario una serata informativa sul lupo.

Tema ""IL LUPO: gestione e monitoraggio nelle aree protette". Interverranno gli esperti: Luca Giunti, guardiaparco dell'ente GAP Alpi Cozie, Maria Chiara Sibille, guardiaparco dell'ente GAP Ticino Lago Maggiore