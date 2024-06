Pecora sbranata a Candelo, si sospetta l'attacco di un lupo

Lo spettro del lupo torna ad aggirarsi nel Biellese. È notizia di queste ore che a Candelo si è registrato un attacco nel giardino di un'abitazione, situata a pochi passi dai boschi e dal parcheggio di via Santa Croce.

A segnalare l'accaduto un residente della zona: “Sembra proprio che una pecora sia stata sbranata da un animale selvatico alle prime luci dell'alba di lunedì. La pecora era agonizzante, le ferite gravi e profonde. Non facevano pensare ad una volpe o ad una faina ma a qualcosa di più grosso: forse un cane di grossa taglia o, molto probabilmente, un lupo”.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gli accertamenti di rito. Inoltre, pare che sia stata rinvenuta un'orma nella zona tra via Garibaldi e via Murazza. “La certezza che si tratti di un lupo non è assoluta ma nell'ultimo periodo molti hanno segnalato diversi avvistamenti dell'animale – spiega il residente – Non solo: la sera prima, un ragazzino ha incrociato gli occhi verdi di un essere nell'oscurità mentre stava dando da mangiare alle sue galline. L'ha seguito fino all'uscio di casa; poi diverse ore dopo, l'attacco alla pecora. C'è un po' di preoccupazione”.