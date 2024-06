Incontro con il lupo, che fare? Se ne parla a Palazzo Ferrero

Il 19 giugno, serata informativa a Palazzo Ferrero per conoscere meglio questo affascinante animale, con i consigli degli esperti e dei Carabinieri Forestali e le foto di Alessandro Ceffa.

Gli ultimi dati del 2020-21 stimano una popolazione di lupi sul territorio nazionale di circa 3.000 esemplari, di cui un migliaio sulle Alpi. Anche nel Biellese il lupo sta pian piano tornando a dare segni di presenza. Così, chi frequenta montagne e boschi potrebbe avere la fortuna di avvistarne uno. È la speranza di molti appassionati, ma per qualcuno può essere fonte di timore: che fare in caso di incontro? Cosa non fare? Che rischi ci sono? E se siamo in compagnia del nostro cane? Come dobbiamo comportarci con i cani da guardiania, tipo i pastori maremmani?

Per rispondere a queste e ad altre domande, il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) Nata Libera e il Circolo Tavo Burat organizzano un incontro informativo rivolto a chi vuole conoscere meglio il lupo e le sue caratteristiche etologiche, per fornire a tutti - e soprattutto agli escursionisti che frequentano le nostre montagne - alcune indicazioni pratiche sul comportamento da tenere in caso di incontri più o meno ravvicinati con questo animale misterioso e affascinante. La serata, dal titolo significativo ‘Incontro con il lupo’, si svolgerà mercoledì 19 giugno, alle 20.30, nella suggestiva location di Palazzo Ferrero a Biella Piazzo.

L’incontro, moderato da Silvano Beduglio (già presidente del Circolo Biellese di Legambiente) prevede innanzitutto una presentazione a cura della d.ssa Marta De Biaggi, biologa, membro del gruppo di comunicazione del progetto LIFE Wolf Alps EU presso l’Ente Aree Protette delle Alpi Marittime. Seguirà un contributo dei Carabinieri Forestali, che parleranno della diffusione attuale del lupo nella nostra zona. Ci sarà quindi spazio per le domande del pubblico e, a seguire, una proiezione di emozionanti immagini del lupo sulle montagne biellesi, a cura del fotografo naturalista Alessandro Ceffa.