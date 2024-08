Il Comune di Benna al lavoro per garantire mensa e pre e post scuola fin dal primo giorno

Il Comune di Benna è al lavoro per garantire i servizi scolastici fin dal primo giorno in cui i bimbi torneranno in classe.

"Stiamo lavorando come tutte le estati per l'attivazione di tutti i servizi parascolastici sin dal primo giorno di scuola, provando anche a proporre nuove attività, in particolare per i laboratori dei due giorni in cui l'orario delle classi a tempo normale della Primaria finisce anticipatamente.", spiega il sindaco Cristina Sitzia.