Basso Biellese | 31 dicembre 2025, 15:00

Roppolo, c'è ancora tempo per inviare la richiesta per la borsa di studio

C'è ancora oggi, 31 dicembre, per presentare le richieste per l'assegnazione della borsa di studio per gli studenti che hanno completato un ciclo di studi. Lo comunica l'amministrazione comunale di Roppolo. Il bando di assegnazione e le domande sono scaricabili sul sito istituzionale.

g. c.

