Oltre 70 runners sfidano il caldo, Magagna e Feo primi al “Pundran an corsa” (foto e video di Mattia Baù e Enrico Di Scerni per newsbiella.it)

Oltre 70 runners hanno sfidato la calura estiva per prendere parte all'edizione 2024 di “Pundran an corsa”, organizzata dall'Oratorio di San Lorenzo, a Ponderano. La partenza ha avuto luogo oggi, alle 18, in occasione dei festeggiamenti del santo patrono.

Alla fine, Federico Magagna e Giuseppina Feo hanno tagliato per primi il traguardo. Soddisfatti gli organizzatori, specialmente per i numeri raggiunti nel corso della manifestazione podistica. In serata è in programma la cena presso la sede del gruppo Alpini di Ponderano.