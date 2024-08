Sordevolo, si ferisce a una gamba lungo un sentiero, uomo tratto in salvo con l'eliambulanza, FOTO e VIDEO

Intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino in Valle Elvo, in località La Prera, a Sordevolo, per un anziano che, per cause da accertare, è rimasto ferito ad una gamba durante il cammino lungo un sentiero.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 9 agosto. In breve tempo, si è attivata la macchina dei soccorsi. Il personale dei Vigili del Fuoco, dotato di attrezzature Speleo Alpino Fluviale, e i tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto la vittima a piedi sul luogo del sinistro.

Una volta sul posto e valutate le condizioni del pensionato 88enne, da Borgosesia è decollata l'eliambulanza del 118 di Azienda Zero Piemonte, che ha calato sul luogo dell'incidente un medico rianimatore e un tecnico del Soccorso Alpino di turno.

Una volta stabilizzato e imbarellato, il ferito è stato issato a bordo del mezzo aereo e trasportato in ospedale, a Ponderano, per le cure del caso. A lanciare l'allarme è stata la figlia che accompagnava l'uomo nell'escursione.