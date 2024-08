Via Milano è stata riaperta al traffico

Via Milano a Biella Chiavazza è stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio di oggi mercoledì 7 agosto.

Secondo l'ordinanza del Comune che ne disponeva la chiusura per lavori urgenti alla fognatura, nel tratto di strada tra via Gamba e via Cairoli dove era previsto il divieto di transito, la circolazione sarebbe tornata alla normalità solo venerdì 9 agosto.