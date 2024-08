Incidente tra auto in Superstrada (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Sarà da chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto in Superstrada intorno alle 18.30 di oggi, 4 agosto, all'altezza dell'uscita di Vigliano Biellese, in direzione di Cossato.

Stando alle prime informazioni raccolte, due auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento. Una di queste sarebbe finita contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti.

Presenti sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco di Cossato, i Carabinieri, la Polizia e i volontari della Protezione Civile di Vigliano.