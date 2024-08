Tamponamento in Superstrada, 6 persone al Pronto Soccorso (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Sarebbero almeno sei le persone assistite e soccorse dai sanitari del 118 nella prima serata di ieri, 4 agosto, a seguito del sinistro avvenuto in Superstrada.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia Stradale, due auto sarebbero rimaste coinvolte in un tamponamento per cause da accertare. Tutte le persone a bordo dei mezzi sono state condotte al Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito.

Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e i Carabinieri per la viabilità.