Seminario a Biella sulle CER: oggi l'appuntamento con esperti e istituzioni.

Si terrà oggi, venerdì 11 aprile 2025, presso la sala consiliare della Provincia di Biella, il seminario dal titolo “Comunità Energetiche Rinnovabili: a che punto siamo?”, promosso da ANCI Piemonte in collaborazione con la Provincia di Biella e l’Università degli Studi di Genova.

L’incontro, che prenderà il via alle ore 9.30 con i saluti istituzionali, rappresenta un momento di confronto per fare il punto sull’evoluzione delle CER, con un programma ricco che proseguirà anche nel pomeriggio. Nel corso della giornata saranno approfonditi diversi aspetti legati alla creazione, gestione e sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili: dai profili giuridici e normativi agli strumenti finanziari disponibili, fino alle modalità operative per la costituzione delle comunità. Previsti anche interventi su casi studio concreti, con l'obiettivo di offrire spunti pratici e favorire il dialogo tra enti pubblici, imprese e cittadini.

Tra i relatori, esperti del settore, rappresentanti istituzionali e docenti universitari, impegnati a delineare scenari futuri e opportunità per i territori in tema di transizione energetica e sostenibilità.