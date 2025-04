A Biella la Festa della Polizia, premiato il personale che si è distinto in servizio FOTO

La Cerimonia del 173esimo Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato ha avuto luogo nella mattinata odierna, 10 aprile, nella sala conferenze di Sellalab, a Biella, alla presenza delle autorità.

Il Questore Delia Bucarelli, nel proprio discorso, ha illustrato l’attività della Polizia di Stato nel territorio biellese, affermando come, quotidianamente, le pattuglie della Squadra Volante effettuino un costante e capillare controllo del territorio, fondamentale per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini.

Ha proseguito dichiarando come la pervicacia della Divisione Amministrativa e Sociale ha consentito, nell’ultimo anno di azzerare l’arretrato delle istanze per il rilascio dei passaporti ed essere così una tra le prime questure in Italia a riportare nei tempi previsti dalla legge il rilascio dei passaporti. Ha aggiunto altresì che nell’ultimo anno il costante impegno dell’Ufficio Immigrazione ha permesso di aumentare il numero di espulsioni emesse a carico di cittadini stranieri irregolari, spesso pregiudicati, che in molti casi sono stati accompagnati presso centri per il rimpatrio o direttamente in frontiera.

Il Questore ha ricordato i caduti, che sacrificando la propria vita hanno insegnato cosa significa credere nel profondo ai valori della nostra Istituzione. Ha sottolineato il valore del motto “esserci sempre” per i colleghi e per i cittadini. Esserci sempre soprattutto per le nuove generazioni. Sono stati, difatti, allestiti dalle specialità della Polizia (Scientifica, Stradale e Postale), alcuni laboratori per intrattenere con interessanti attività una rappresentanza di studenti delle scuole cittadine invitate per l’occasione. Durante la cerimonia sono stati premiati alcuni operatori di polizia che si sono distinti in importanti attività.

I premi sono stati consegnati dal Questore e dal Prefetto, unitamente a privati cittadini che hanno così inteso esprimere la loro vicinanza e riconoscenza alla grande famiglia della Polizia di Stato. In particolare, l'Encomio Solenne è andato al viceispettore Davide Mauro; l'Encomio agli ispettori Giampaolo Lucchese, Felice Mazzamurro, Vittorio Vittorini e Adriano Zucco, agli assistente capo Alessandro Koffy Teya e Matteo Ciriello, oltre all'assistente Iuri Marchiorato. Infine Lode ai viceispettori Gennaro Capasso e Enrico Tronco, agli assistenti capo Stefano Francioni, Pasquale Ruggieri, Cristina Botta e Gianluca Panetto, all'assistente Guglielmo Di Marco, all'agente scelto Concetta De Rosa e agli agenti Claudio Salvatore Giardina e Giuseppe Senneca.

Al termine della cerimonia due musicisti dell’Accademia musicale Perosi hanno eseguito al pianoforte e al violoncello alcuni brani, concludendo con l’Inno d’Italia di Mameli. Alle 12 si è tenuto un momento conviviale con il rinfresco gentilmente offerto dall’Associazione Coldiretti, con i suoi prodotti, espressione del territorio biellese.