A Ponderano torna "Pundran an corsa"

Torna la corsa non competitiva con camminata abbinata: "Pundran an corsa" organizzata dall’Oratorio S. Lorenzo di Ponderano, con partenza alle 18 nella nuova collocazione del 10 Agosto in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono.

Seguirà la cena presso la sede del gruppo Alpini di Ponderano, che ringraziamo per la costante collaborazione, da prenotare al momento dell’iscrizione. Ci auguriamo che la partecipazione sia davvero numerosa e si ringraziano tutti colori che contribuiranno alla riuscita dell’evento.