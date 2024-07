Pippo Ganna d'argento, la prima medaglia per l'Italia targata Vco

Grazie a un recupero prodigioso nei chilometri finali, Filippo Ganna conquista la medaglia d'argento nella crono olimpica di Parigi. In un incredibile finale Filippo ha superato il belga Wout Van Aert che ha chiuso terzo con la medaglia bronzo. La medaglia d'oro è andata ad un altro belga, l'immenso Remco Evenepoel. Grande rischio per Filippo Ganna a qualche chilometro dall'arrivo ha sfiorato pericolosamente le transenne su un rettilineo, ma è riuscito miracolosamente a rimanere in sella, perdendo però qualche secondo.

A complicare la vita di Filippo, anche l'asfalto bagnato e la pioggia, una situazione meteo non fra le preferite di Ganna, a maggior ragione su un percorso così insidioso, fra vari tratti di sampietrini e frequenti e scivolosissime strisce pedonali e dossi da superare.