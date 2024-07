Perde la vita un motociclista 61enne, in un incidente lungo la sp 400 a Biella

Aggiornamento:

Emergono alcuni dettagli sulla dinamica dell'incidente. Pare che l'auto coinvolta abbia invertito la marcia e che la moto non abbia potuto evitare l'impatto. E' deceduto sul colpo Andrea Sartori, 61 anni. Molte le testimonianze di dolore che stanno giungendo in questi minuti sui social.

Il fatto:

Terribile incidente nella tarda serata di oggi giovedì 25 luglio.

Lungo la SP 400, in via Oremo a Biella, un'auto e una moto si sono scontrate e in seguito all'impatto l'uomo al volante della moto ha perso la vita.

Gli addetti del 118 arrivati sul posto hanno provato a rianimarlo a lungo ma non c'è stato nulla da fare.

La viabilità nel tratto di strada è interrotta. Sul posto ci sono anche i Vigili del Fuoco.

Seguiranno aggiornamenti.