Andrea Sartori, non c'è ancora una data per l'ultimo addio

Non è ancora stata fissata la data per quando si potrà dare l'ultimo addio ad Andrea Sartori, l'uomo di 61 anni di Chiavazza che ha perso la vita in un tragico incidente nei giorni scorsi lungo la sp 400.

Il via libera della Procura dovrebbe arrivare in giornata.