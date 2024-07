Un'assemblea pubblica per l'abrogazione della Legge Calderoli

Venerdi 26 Luglio alle ore 21.00 presso il Salone di ARCI Biella in Strada della Fornace 8/B Rifondazione Comunista Biella organizza una Assemblea Pubblica a sostegno del Referendum per la abrogazione totale della Legge Calderoli sulla Autonomia Differenziata.

Interverranno Marina Boscaino, portavoce nazionale dei Comitati NO AD, per il ritiro di ogni autonomia differenziata , per l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti ; Alberto Deambrogio , Segretario Regionale di Rifondazione Comunista coordinerà Davide Grisoglio , Segreteria PRC Biella.