TeamVolley, il ritorno della banda Letizia Gualinetti

Una questione di appartenenza: papà, mamma e figlie, tutti in biancoblù. Dopo quello della palleggiatrice Benedetta Daffara, il TeamVolley è lieto di annunciare un altro ritorno, quello della banda Letizia Gualinetti.

La due storie sono simili: anche lei cresciuta a Lessona e protagonista della promozione in Serie B2 (con titolo regionale) del 2022, “Leti” ha scelto di sperimentare quella categoria conquistata sul campo, dopo un periodo sabbatico. Il commento di Letizia Gualinetti: «Sono molto felice ed emozionata di tornare a casa, dove sono nata e cresciuta. Questo sport fa parte di me, lo è sempre stato: sono felice di poter tornare a respirare l’aria di Lessona, giocando per questa maglia, che è questione di famiglia. Non è la mia prima esperienza in B, perché ci ho già giocato a Cusano, mentre studiavo a Milano. Conosco le differenze: la palla è più veloce, il muro è più alto, i ritmi sono diversi. Si tratta di una sfida, ma sarà bello poter militare in quel campionato “a casa mia”. Università, tirocini e lavoro mi hanno tenuta lontana dalla pallavolo, ma devo dire che è stato rigenerante. L’ultimo trionfale anno era stato intenso, avevo dei ritmi pazzeschi per fare combaciare tutto, ma si cresce e questa è la vita. Questa stagione ho realizzato che avrei potuto farcela, ed eccomi qui. Non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con la squadra e le compagne, qualcuna nuova e qualcuna che conosco da anni. Lo staff so come lavora e mi sono sempre trovata bene, sono tutti ottimi professionisti. So che ci sarà da sudare per rientrare, ma non vedo l’ora di tornare in campo. Anche se la preparazione un po’ mi preoccupa...(ride, ndr)».

Aggiunge il direttore sportivo Marco Motto: «Cosa dire di Letizia? È nata al TeamVolley, è cresciuta a Lessona: è stata parte integrante della nostra attività nel corso degli anni, perché è passata attraverso tutte le squadre. Dai primi passi nel minivolley fino alla promozione in Serie B2, siamo stra-felici di averla di nuovo con noi. Sappiamo quello che può darci sotto l’aspetto umano e agonistico, un valore aggiunto importante per tutto il gruppo. Speriamo sia una stagione di divertimento, per tutti. Noi siamo certi di aver fatto un grande acquisto, una ragazza con il TeamVolley tatuato sulla pelle. Un grande “bentornata a casa”!».