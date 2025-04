A Sagliano Micca un “flashmob tricolore” per entrare nella storia

Sagliano Micca si prepara a tingersi di verde, bianco e rosso con un evento senza precedenti! Il Gruppo Alpini, il Comune, l'Oratorio e la Pro Loco invitano non solo la cittadinanza locale ma anche tutti gli abitanti della provincia di Biella, i gruppi Alpini delle zone limitrofe e non, le scuole, i giovani, l'oratorio e chiunque voglia partecipare a questo straordinario momento di unione e celebrazione.

Il Flashmob Tricolore sarà un'iniziativa unica per rendere omaggio agli Alpini e alla loro storica Adunata del 2025, unendo persone di tutte le età in un gesto simbolico di patriottismo e comunità. L'appuntamento è per sabato 12 aprile, dalle 7 del mattino, in piazza Micca, davanti al Municipio. Per l'occasione, sarà realizzata insieme la bandiera italiana più lunga del Biellese, un'opera simbolica e straordinaria che unirà la comunità in un gesto di orgoglio e appartenenza!Oltre a vivere un momento storico e di grande emozione, tutti i partecipanti saranno accolti con una colazione energetica con aperitivo in carriola. A fine lavori, sarà servita una pastasciutta per tutti e sarà possibile prenotare il posto la mattina stessa durante i lavori.

“Gli Alpini rappresentano un pezzo vivo della nostra storia, custodi di coraggio, sacrificio e spirito di solidarietà – spiega l'amministrazione - Da sempre, con il loro instancabile impegno, hanno attraversato le pagine del nostro passato, affrontando sfide imponenti con la forza della comunità e dell'amicizia. Questo evento non è solo un'opportunità per colorare il nostro paese con il Tricolore, ma è soprattutto un tributo a quegli uomini che hanno fatto dell'aiuto reciproco e dell'amore per la patria la loro bandiera. Partecipare significa dire grazie agli Alpini, alla loro memoria e al loro insegnamento, che ancora oggi ispirano generazioni intere”.

La bandiera più lunga del Biellese è un guardrail di 400 metri che è stato dipinto dai cittadini e dalle associazioni di Sagliano Micca, dal Comune e dagli Alpini nel 2014 con un flashmob. Un simbolo di comunità e partecipazione che oggi, con questo nuovo evento, troverà continuità nella storia del paese.