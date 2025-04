Tornano i seminari di Qi Gong all’Oasi Zegna

Sei date da maggio a ottobre e un solo luogo d’incontro, nella natura incontaminata e quieta delle Alpi biellesi: è la ricetta di successo del ciclo di seminari dedicati al Qi Gong che, da sette anni, viene organizzato da Fondo Edo Tempia e Oasi Zegna.

L’ottava edizione debutterà sabato 3 maggio a Bielmonte con una novità: se a guidare le giornate dedicate alla medicina tradizionale cinese sarà sempre Natalina Bassetto, al suo fianco in cinque appuntamenti su sei ci saranno esperte ed esperti che aiuteranno a esplorare temi che riguardano il benessere. Le iscrizioni sono già aperte alla segreteria del Fondo Edo Tempia di via Malta 3 a Biella, raggiungibile dalle 8,30 alle 18 di ogni giorno feriale allo 015.351830.

Il tema prescelto per l’edizione 2025 è “I tre tesori del Qi Gong”, ovvero Jing, l’essenza, Qi, l’energia, e Shen, lo spirito. «Il Qi Gong» spiega Natalina Bassetto «è una ginnastica terapeutica che segue i principi della medicina tradizionale cinese con esercizi semplici che migliorano le difese immunitarie, la respirazione, la postura e l’apparato osteoarticolare. L’obiettivo finale sarà quello di coltivare un cuore “vuoto” quindi non affollato da troppi pensieri, paure e preoccupazioni, un cuore in quiete che tutto possa accogliere».

La prima giornata a Bielmonte sarà sabato 3 maggio, dedicata al Jing. Nella seconda di sabato 7 giugno ecco la prima ospite, Gabriella Cortassa, specialista in malattie metaboliche, agopuntura ed erboristeria cinese, che parlerà dell’importanza dell’alimentazione nella medicina tradizionale cinese. Sabato 5 luglio la co-relatrice è l’odontoiatra Grazia Piccolo. Domenica 3 agosto Giovanni Fanelli e Monica Cavallini aiuteranno Natalina Bassetto nella consueta giornata dedicata al metodo Feldenkrais, sistema di consapevolezza attraverso il movimento che serve a migliorare postura, coordinazione, equilibrio, flessibilità e qualità della vita. Sabato 30 agosto la sinologa Caterina Maggia mescolerà la pratica alla conoscenza della cultura cinese. Sabato 4 ottobre sarà ospite il maestro Luciano Montecchi.

«Durante i sei incontri» aggiunge Natalina Bassetto «a cui si potrà partecipare anche singolarmente, andremo a scoprire un nuovo modo per conoscere le nostre potenzialità nascoste, attraverso il respiro, il movimento e l’ascolto di sè nel silenzio della natura». Il programma di ogni giornata comincia alle 10 con il ritrovo al Bocchetto Sessera. La camminata mattutina porterà fino al Bosco del Sorriso dove gli esercizi verranno svolti nello scenario della natura dell’Oasi Zegna. Dopo il pranzo vegetariano, nel pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 si proseguirà con le lezioni teoriche e pratiche.