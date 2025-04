Campionato FGI: Rhythmic School sfiora il podio al PalaCandelo FOTO

Si è disputata nel week end, presso il Palazzetto dello sport della Città di Candelo, la seconda prova del campionato regionale di serie D di Ginnastica Ritmica FGI. A contendersi le splendide coppe messe in palio dalla Rhythmic School 97 squadre composte da ben 406 ginnaste. Gara che ha visto scendere in pedana due compagini della scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya nel livello C, una nella categoria allieve e la seconda nella Open. La competizione di serie D prevede un esercizio collettivo al corpo libero, seguito dalla successione di due esercizi di attrezzi diversi, in questo caso, palla e nastro, per concludere con l’esercizio della coppia ai cerchi.

Hanno gareggiato fra le allieve Ginevra Viana, Ginevra Romanini, Martina Brocchi, Ginevra Lanza, Ginevra Segatto e Rebecca Gallo, impegnate prima nell’esercizio collettivo, poi in campo Viana alla palla e Segatto al nastro nella prova in successione e per finire Romanini e Lanza nella coppia ai cerchi. Per loro quarto posto, poco fortunato, a 25 centesimi di punto dal podio. La squadra Open composta da Giulia Bocci, Ilaria Giabardo, Iris Marchesi, Giorgia Maria Bonifacio ed Alice Cola, dopo aver eseguito l’ensemble al corpo libero, ha effettuato la successione con Bocci alla palla e Giabardo al nastro, per concludere con la coppia Bonifacio – Cola ai cerchi. Quarto posto finale il giudizio della giuria anche per questo team.

Hanno vissuto un’emozionante giornata di gara anche le piccolissime Bianca Bonifacio, Sophia Marincolo, Elisa Pivani, Camilla Modenese, Nicole Gecchele, Rebecca Denisco, Giulia Furno Marchese, Alice Montecchio e Vittoria Strazzi che hanno composto altre due squadre ed hanno effettuato dapprima il collettivo al corpo libero seguito dalla successione a palla e fune. Per loro è stata la prima gara federale e un’esperienza nuova, adrenalinica, vissuta con molta allegria e spensieratezza che contribuirà a formare il loro percorso formativo e di crescita. Hanno accompagnato le ginnaste in gara le istruttrici Arianna Prete, Mariia Nikitchuk, Elena Chursina, Giada Mello Grand e la DT Tatiana Shpilevaya. Procede intanto senza soste il calendario FGI, così come gli impegni organizzativi della Rhythmic School che prevedono nel prossimo week end una nuova competizione al palazzetto dello sport di Candelo con la disputa della seconda prova del campionato regionale individuale LC1 ed LC2, prove che vedranno nella due giorni candelese scendere in pedana a gareggiare 350 atlete, di cui sette chiamate a difendere i colori della Rhythmic School.